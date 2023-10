Die Tierrettung Vorpommern-Greifswald wurde am Montag von der Polizei Anklam zu Hilfe gerufen. Die Beamten entdeckten einen frei laufenden Hund in einem Treppenhaus. Das Tier sei in einem schlechten Zustand.

Bei der Übergabe des Hundes waren die Spuren der Verwahrlosung für die Tierretter unübersehbar. Das Tier war ungepflegt und stark abgemagert. Der Halter konnte durch Aussagen der Hausbewohner ermittelt werden. Bei einer anschließenden Befragung mit der Polizei gab er an, seinen Hund seit zwei Tagen nicht gefüttert zu haben. Außerdem habe er keine finanziellen Mittel, um Futter zu kaufen.

Fotos zeigen kritischen Zustand des Hundes

Auf den Bildern zum zweieinhalbstündigen Einsatz ist zu sehen, wie kritisch der Zustand des Hundes tatsächlich war. Die Rippen sind deutlich zu sehen, der Körper wirkt extrem abgemagert.

Auf Facebook sind sich viele Nutzer und Hundebesitzer sicher, dass das Tier bereits länger nichts zu essen bekommen haben muss. „Der arme Kerl. Musste vermutlich seit Monaten hungern und kam nie raus“, schreibt eine Nutzerin unter die Bilder.

Die Tierrettung Vorpommern-Greifswald hat den Hund nach Rücksprache mit der Amtstierärztin untergebracht und versorgt. Das Ordnungsamt Anklam wurde ebenfalls informiert.