Die Auffindesituation des Tieres deute zudem darauf hin, dass das Tier keines natürlichen Todes gestorben ist. „Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass das Tier durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen ist.“

Die Ermittlungen stünden jedoch noch ganz am Anfang und es werde in alle Richtungen ermittelt. Ein Tierpfleger hatte den leblosen Körper im Pinguin-Gehege gefunden. Die Spurensicherung sammelte am frühen Nachmittag noch Beweise im Zoo.