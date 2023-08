Preissteigerungen Theaterfinanzierung: CDU kritisiert Kulturministerin Von dpa | 10.08.2023, 12:19 Uhr Bettina Martin Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/ up-down up-down

Die Theater in Mecklenburg-Vorpommern können nach Auffassung der oppositionellen CDU die massiven Preissteigerungen nicht allein bewältigen. Die CDU-Landtagsabgeordnete Katy Hoffmeister sieht deshalb Kulturministerin Bettina Martin (SPD) weiter in der Pflicht. „Für die Kostensteigerungen können die Theater nichts, vermeintliche Theaterrücklagen aus dem Ministerium heraus zur Verfügungsmasse zu erklären, ist reichlich unverschämt“, sagte Hoffmeister am Donnerstag in Schwerin.