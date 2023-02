Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Teure Smartphone-Nutzung: Fahrerin und Helfer verletzt Von dpa | 06.02.2023, 07:48 Uhr

Die Smartphone-Bedienung beim Autofahren hat eine junge Fahrerin in Vorpommern mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht und zudem teure Folgen für die 23-Jährige. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, kam die Fahrerin am Samstagabend mit ihren Kleinwagen im Westen von Greifswald nach rechts von einer Straße ab. Das Auto fuhr ein Schild um und überschlug sich. Der Wagen blieb auf der Fahrerseite im Graben liegen.