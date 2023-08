Ausstellung Termin steht: Udo Lindenberg am 2. September in Rostock Von dpa | 17.08.2023, 13:25 Uhr Udo-Lindenberg-Schau in Rostock Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down

Udo Lindenberg kommt in zwei Wochen nach Rostock, wo seine Ausstellung Besucherrekorde bricht. Der Musiker und Maler werde am 2. September in der Kunsthalle erwartet. Es gebe eine entsprechende Zusage, wie die Staatskanzlei in Schwerin am Donnerstag bestätigte. Begleitet wird der 77-Jährige dann von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD). Die „Ostsee-Zeitung“ hatte zuerst über den feststehenden Termin berichtet.