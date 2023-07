Hitze Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Deutscher Wetterdienst Temperaturen um 30 Grad im Norden erreicht Von dpa | 09.07.2023, 14:31 Uhr

Dieser Sommersonntag zeigt, was er kann: Am frühen Nachmittag erreichten die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bereits Werte um 30 Grad Celsius. Die höchsten Werte werden am späteren Nachmittag erwartet. In Hamburg könnte es noch bis auf 32 Grad, örtlich möglicherweise sogar bis 34 Grad rauf gehen. Am Abend nähert sich von Südwesten eine Gewitter- und Regenfront, die nach DWD-Angaben in der Nacht Niederschlag bringen soll. Für den Wochenanfang werden kühlere Temperaturen erwartet.