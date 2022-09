Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Ausbildung Teilzeit-Referendariat in der Justiz künftig möglich Von dpa | 20.09.2022, 14:41 Uhr

Jura-Absolventen können ihr Referendariat künftig auch in Teilzeit absolvieren. Die Landesregierung in Schwerin beschloss am Dienstag einen entsprechenden Gesetzesentwurf, wie Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) mitteilte. Damit sollen Rechtsreferendare entlastet werden, die familiäre Betreuungs- oder Pflegeaufgaben wahrnehmen oder aus anderen Gründen nicht in der Lage sind, sich mit voller Arbeitskraft dem Vorbereitungsdienst zu widmen.