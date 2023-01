MV-Bildungsministerin Oldenburg Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Bildungsministerium Teilzeit-Modell für Lehrkräfte soll nicht beschnitten werden Von dpa | 05.01.2023, 16:20 Uhr

Das Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern will Lehrkräften weiter uneingeschränkt die Möglichkeit zur Teilzeit-Arbeit geben. „Alles muss trotz der angespannten Personallage möglich sein. Teilzeit zu beschränken wie andere Bundesländer, kommt daher nicht infrage“, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Donnerstag in Schwerin.