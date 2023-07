Christopher Street Day in Oldenburg Foto: Focke Strangmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesellschaft Tausende Menschen erwartet zu CSD in Rostock Von dpa | 15.07.2023, 01:04 Uhr

Zum 21. Christopher Street Day (CSD) werden heute in Rostock Tausende Menschen erwartet. Der Umzug mit Musikwagen zieht ab 13.00 Uhr durch die Innenstadt und steht in diesem Jahr unter dem Titel „Rostock – kein Ort für Queerfeindlichkeit!“. Die Veranstalter haben 8000 Menschen angemeldet. Den Auftakt macht eine Kundgebung auf dem Neuen Markt. Der Rostocker CSD ist jährlich am 3. Samstag im Juli.