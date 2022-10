Taize-Treffen in Riga Foto: picture alliance /Alexander Welscher/dpa/Archivbild up-down up-down Kirche Tausende junge Menschen beim Taizé-Treffen in Rostock Von dpa | 07.10.2022, 15:47 Uhr

Gemeinsam beten, singen und mit anderen ins Gespräch kommen - und das mitten in der christlichen Diaspora. So werden tausende junge Menschen aus ganz Europa den Jahreswechsel beim Taizé-Treffen in Rostock verbringen. Es werden viele private Quartiere gebraucht.