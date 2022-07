Taucher Roger Mader beim Kontrolleinsatz im Tiefbecken des Müritzeums. FOTO: Volker Bohlmann up-down up-down Auf Tauchgang in Waren Müritzeum beteiligt sich am Landeszootag Von Volker Bohlmann | 26.07.2022, 17:07 Uhr

Abtauchen im Zoo! Zumindest im Müritzeum in Waren ist dies möglich, wenn Taucher Roger Mader in einem Schwarm Maränen in das Sechs-Meter-Tiefenbecken eintaucht. Für das Ereignis stehen die Besucher vor dem Schauaquarium schon mal gerne Schlage.