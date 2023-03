Taucher Foto: Florian Huber/Wirtschaftsministerium/dpa/Archivbild up-down up-down Behörden Tauchen auf Antrag?: Protest gegen schärfere Vorschriften Von dpa | 17.03.2023, 13:09 Uhr

Taucher an der Mecklenburgischen Seenplatte protestieren gegen eine landesweite Verschärfung der Tauchvorschriften. Taucher mit Atemgeräten sollen ab sofort eine Erlaubnis einholen, bevor sie ihrer Freizeitbeschäftigung in einem der vielen Seen nachgehen, wie der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mitgeteilt hatte. Das sehe das neue Landeswassergesetz in Mecklenburg-Vorpommern vor. Bisher sei das Tauchen „nicht erlaubnispflichtig“ gewesen.