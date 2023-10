Schiffbau Tarifvertrag für Neptun Werft - 35-Stunden-Woche ab 2024 Von dpa | 13.10.2023, 17:26 Uhr | Update vor 15 Min. Neptun Werft Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down

IG Metall, Betriebsrat und Geschäftsleitung der Neptun Werft in Rostock haben sich auf einen Tarifvertrag verständigt, der unter anderem ab 2024 eine 35-Stunden-Woche vorsieht. Das teilte die zur Papenburger Meyer-Gruppe gehörende Werft am Freitag mit. Mit dem Tarifvertrag würden die Standorte Neptun Werft und Neptun Logistik sowie die Beschäftigung in den Unternehmen in Warnemünde bis Ende 2029 gesichert.