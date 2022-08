Die Zuzahlungen für Pflege im Heim werden in vielen Einrichtungen erneut steigen. Foto: Marijan Murat up-down up-down Tariftreue in der Pflege in MV Für bessere Vergütung der Beschäftigten zahlen Heimbewohner drauf Von Karin Koslik | 31.08.2022, 16:31 Uhr

Vom 1. September an werden viele Pflegekräfte in Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland besser bezahlt. Das ist politisch so gewollt. Doch die Kosten dafür tragen zu einem Großteil die Pflegebedürftigen, die eh schon stark belastet sind.