Sundhagen Tankstelleneinbruch – Täter haben es auf Alkohol abgesehen Von Anni Hintz | 05.04.2023, 05:32 Uhr

Weil sie es auf den Alkohol abgesehen hatten, sind am Dienstag laut Polizei Täter in eine Tankstelle in Sundhagen eingebrochen.