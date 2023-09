Veranstaltungen in MV Tage der politischen Bildung: Wie begeistert man Menschen für Politik? Von Tim-Julius Berchtold | 05.09.2023, 17:29 Uhr Sind beteiligt an den Tagen der politischen Bildung: Jochen Schmidt von der Landeszentrale für politische Bildung MV und Susan Schulz von der Heinrich-Böll-Stiftung MV. Foto: Tim-Julius Berchtold up-down up-down

In Krisenzeiten wollen politische Bildungsinstitutionen aus MV die Bedeutung ihrer Arbeit hervorheben. Am 15. September soll der Auftakt in Neubrandenburg stattfinden.