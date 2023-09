Bahn Tag der Schiene mit „Schweineschnäuzchen“ und Lego-Bahnhof Von dpa | 14.09.2023, 12:13 Uhr | Update vor 16 Min. Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mit zahlreichen Veranstaltungen soll auch in Mecklenburg-Vorpommern von Freitag bis Sonntag zum „Tag der Schiene“ die Faszination Eisenbahn erlebbar gemacht werden. Koordiniert wird der Tag der Schiene auch in diesem Jahr vom Verband Allianz pro Schiene, wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte.