Ministerpräsidentin Schwesig Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild Geschichte Tag der Einheit: Festakt in Schwerin Von dpa | 30.09.2022, 11:37 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern würdigt am Samstag mit einem Festakt der Landesregierung im Schweriner Staatstheater den Tag der Deutschen Einheit, der sich am 3. Oktober zum 32. Mal jährt. Dazu sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur sowie Vertreter des Ehrenamtes eingeladen. Zudem konnten sich Bürgerinnen und Bürger zu der festlichen Veranstaltung anmelden. Insgesamt werden etwa 200 Gäste zu dem Festakt erwartet, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte.