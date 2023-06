Licht und Farben dominieren das Foyer. Foto: Dörte Rahming up-down up-down Tag der Architektur MV 2023 Warum die Grundschule „Am Hellbach“ in Neubukow eine Wohlfühl-Oase ist Von Dörte Rahming | 21.06.2023, 14:31 Uhr

Der Tag der Architektur ermöglicht Einblicke in neue Gebäude. Zum Beispiel eine moderne Schule zum Wohlfühlen. Was in Neubukow so besonders ist.