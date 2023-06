Geldautomatensprengung Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei Täter sprengen Geldautomaten in Lambrechtshagen Von dpa | 25.06.2023, 09:19 Uhr

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Lambrechtshagen (Landkreis Rostock) gesprengt. Es ist noch unklar, ob und wie viel Geld der oder die Täter dabei erlangt haben, wie eine Sprecherin der Einsatzleitstelle am Sonntag sagte. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Gegen 3.30 Uhr erfolgte die Sprengung.