Geldtransport-Überfall Foto: -/dpa up-down up-down Raubüberfall Täter haben bei Überfall auf Geldtransporter geschossen Von dpa | 03.03.2023, 12:22 Uhr

Bei dem spektakulären Raubüberfall auf einen Geldtransporter in Mecklenburg-Vorpommern, bei dem mehrere Millionen Euro erbeutet wurden, haben die Täter nach Angaben der Polizei auch geschossen. Wie oft und wohin genau werde aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht näher bekannt gegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Neubrandenburg. Die beiden in dem Transporter sitzenden Sicherheitsleute waren bei dem Überfall nicht verletzt worden. Die Täter waren den Angaben zufolge mit Maschinenpistolen bewaffnet. Zuvor hatte die „Ostseewelle“ berichtet, dass geschossen worden ist.