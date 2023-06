Der Milchautomat in Bollewick wurde aufgebrochen. Symbolfoto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Bollewick/Klink Maskierte Täter erbeuten Bargeld aus Milchautomaten Von Eike Moldenhauer | 09.06.2023, 06:16 Uhr | Update vor 46 Min.

Am Donnerstag wurde in Bollewick ein Milchautomat aufgebrochen. Der Gesamtschaden wird hier auf ca. 500 Euro geschätzt. Auch in Klink kam es zu einer vergleichbaren Tat.