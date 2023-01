Es ist gesünder und man spart eine Menge Geld: Aber wie fängt man an, mit dem Rauchen aufzuhören? Während unserer Telefonaktion können Sie mit dem Expertenteam für Rauch-Entwöhnung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) individuell besprechen, welche Methode am besten für Sie passt. Die Telefone sind am Dienstag, 10. Januar, von 10 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 0800-8313131 geschaltet (kostenfrei auch aus dem Mobilfunknetz).