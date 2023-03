Wie wird man das Moos im Rasen wieder los? Düngen, mähen, vertikutieren – wann und in welcher Reihenfolge? Antworten zu allen Fragen rund um die Rasenpflege im Frühjahr geben Experten in unserem Telefonforum am Donnerstag, 23. März 2023, von 10 bis 17 Uhr. Unter der kostenfreien Rufnummer 0800 – 090 92 90 erreichen Sie Sabine Klingelhöfer (Gartenbauingenieurin), Ingo Schlieder (Gärtnermeister) und Dieke van Dieken (Fachredakteur für Gartenthemen).