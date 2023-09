Nach einem Suizid ist für die Hinterbliebenen nichts mehr so wie zuvor. Die Suche nach Schuld sowie Schuldgefühle überlagern oft alle anderen Gedanken. Zu diesem Thema und zur Suizidprävention im Allgemeinen bieten wir am Dienstag, 5. September, von 10 bis 12 Uhr ein Lesertelefon an. Die Experten können Sie dann unter folgenden Rufnummern erreichen: Ulrike Behrens (Evangelische Beratungsstelle der Sozial-Diakonischen Arbeit, Psychologische Beratung) unter (0385) 63788007, Dr. Jörg Pink (Leitender Oberarzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der C.-F.-Flemming-Klinik in Schwerin) unter (0385) 63788008, Juliane Heilmann (Sozialpsychiatrischer Dienst der Stadt Schwerin) unter (0385) 63788009 und Uta Krause (Leiterin der Telefonseelsorge Schwerin) unter (0385) 63788010.