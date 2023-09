Zum Ende des Jahres 2021 lebten in Deutschland fast 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. Mit dieser Diagnose steht die Welt erst einmal Kopf – sowohl für die Betroffenen als auch für die Angehörigen. Anlässlich des Welt-Alzheimertags bieten wir am Donnerstag, 21. September, von 10 bis 12 Uhr wieder ein Lesertelefon mit Experten aus Medizin, Pflege und Betreuung an. Fragen rund um das Thema Demenz beantworten dann Nina Benz (Zentrum Demenz, Kontakt- und Informationsstelle für MmD und ihre Angehörigen) unter (0385) 63788007, Dr. Johannes Rosenboom (Oberarzt an der Klinik für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie an den Helios Kliniken Schwerin) unter (0385) 63788008 und Katrin Weltzien (Pflegestützpunkt Schwerin) unter (0385) 63788009.