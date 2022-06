Mehr als 500 Badestellen gibt es in Mecklenburg-Vorpommern - wie hier am Schweriner See. FOTO: Marco Dittmer Der Sommer kommt Hier kann in Mecklenburg-Vorpommern gebadet werden Von Christina Köhn | 03.06.2022, 16:42 Uhr

Viele Badestellen an den Seen, endlose Strände an der Ostsee – in Mecklenburg-Vorpommern gibt es zahlreiche Möglichkeiten, zu schwimmen, zu baden und zu planschen. Die SVZ-Karte gibt eine Übersicht zu den Badestellen im Land.