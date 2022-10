Alkoholkonsum Foto: Silas Stein/dpa/Illustration up-down up-down Gesundheit Sucht: Alkoholismus weiter stark verbreitet im Nordosten Von dpa | 14.10.2022, 12:44 Uhr

Alkohol ist in Mecklenburg-Vorpommern laut dem aktuellen Suchthilfebericht weiterhin das meistverbreitete Suchtmittel. „Zwar gibt es hier einen Rückwärtstrend seit 2015, die Alkoholproblematik verbleibt aber auf sehr hohem Niveau. Die meisten Klienten und Klientinnen in den Beratungsstellen sind im Unterschied zum Vorjahr berufstätig“, teilte Birgit Grämke von der Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen (Lakost) am Freitag in Schwerin mit. Jährlich suchen demnach rund 10.000 Menschen die 25 Beratungsstellen im Land auf.