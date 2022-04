Nebel FOTO: Matthias Bein Vorhersage Stürmisches Wetter im Nordosten Von dpa | 04.04.2022, 09:33 Uhr | Update vor 25 Min.

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet am Montag stürmisches Wetter. Insbesondere an der Küste ist mit schweren Sturmböen von etwa 100 Kilometern pro Stunde zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Himmel bleibt den Tag über bedeckt und von Nordwesten zieht Regen auf. Dazu gibt es Höchstwerte um sechs Grad.