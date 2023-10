Nach dem Unwetter von Freitag beruhigt sich die Lage in Mecklenburg-Vorpommern langsam. Die Feuerwehr des Landkreises Vorpommern-Rügen schätzt das Ausmaß des Sturms in Mecklenburg-Vorpommern als eher glimpflich ein. „Etwas, was uns aus der Ruhe bringt, hatten wir noch nicht“, erklärte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Samstag.

In Wismar sinkt Pegel langsamer als erwartet

In den überschwemmten Gebieten zieht sich laut dem Sprecher das Wasser nun langsam zurück. Laut der Hansestadt Wismar sinkt der Pegel jedoch langsamer als erwartet. Einzelne Straßen und Kreuzungen sind deswegen weiterhin unbefahrbar oder gesperrt.

19 Einsätze für Feuerwehr Rostock seit Freitag

Die Feuerwehr Rostock verzeichnete seit Freitag insgesamt 19 Einsätze, die durch Sturm und Hochwasser bedingt waren. Bereits am Freitagmorgen sicherten die Einsatzkräfte ein sinkendes Schiff im Stadthafen ab. Neben umgestürzten Bäumen und fallenden Ästen gab es auch vereinzelte Verkehrsunfälle. In Rostock erreichte der Pegelstand in der Nacht knapp 1,50 Meter über dem Normal.