Warnung Sturmflut: Küstenstädte mahnen Anwohner zu Wachsamkeit Von dpa | 19.10.2023, 11:31 Uhr

Wegen einer Sturmflutwarnung bereiten sich auch in Mecklenburg-Vorpommern Küstenstädte auf mögliches Hochwasser in wassernahen Stadtteilen vor. So bat der Landkreis Vorpommern-Greifswald die Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag um erhöhte Wachsamkeit. Auch Wismar warnte Anwohner im Hafengebiet. Bei Hochwasserlagen werden dort meist Kreuzungen und Straßen überflutet.