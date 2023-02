Sturm im Nordosten Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Wetter Sturm: Verkehrsbehinderungen und Sachbeschädigungen in MV Von dpa | 18.02.2023, 09:24 Uhr

Das Sturmtief in Norddeutschland hat in Mecklenburg-Vorpommern zu zahlreichen Polizeieinsätzen geführt. Insgesamt 80 Mal mussten die Beamten in der Nacht zum Samstag wetterbedingt ausrücken, davon zu 24 Verkehrsunfällen, wie die Polizeipräsidien in Neubrandenburg und Rostock mitteilten. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf mehr als 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.