Hochschulen und Universitäten in MV Kalte Flure, Rohkost und höhere Kosten: Studieren in der Energiekrise Von Katharina Golze | 21.09.2022, 15:14 Uhr

Energiekosten explodieren auch an den Hochschulen in Wismar, Rostock und Greifswald. Was die Krise für die Präsenzlehre, das Mensa-Essen und die Semestergebühren bedeutet.