Umwelt Streit um Windräder im Moor Friedländer Wiese vor Gericht Von dpa | 20.03.2023, 16:24 Uhr

Ein Streit über den Bau von zwölf Windrädern in der Friedländer Großen Wiese beschäftigt das Greifswalder Oberverwaltungsgericht. Das Unternehmen, das den Windpark bauen wollte, hat Rechtsmittel gegen die Ablehnung durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt eingelegt, wie ein Sprecher des Schweriner Umweltministeriums am Montag sagte. Das Amt hatte das Projekt in dem Niedermoorgebiet aus Naturschutzgründen abgelehnt. Damit muss das Gericht entscheiden, ob die bis 240 Meter hohen Windenergieanlagen bei Lübs (Vorpommern-Greifswald) gebaut werden dürfen. Der Landesverband MV des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) hatte die Ablehnung durch das Amt vor einer Woche begrüßt.