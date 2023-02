Güteverhandlung wegen der Beschädigung zweier Hafenkräne Foto: Frank Hormann/dpa up-down up-down Rostock Streit um Millionenschaden bei Kranunfall 2020 vor Gericht Von dpa | 16.02.2023, 15:53 Uhr

Drei Jahre nach einem spektakulären Unfall bei der Verladung zweier Hafenkräne im Rostocker Überseehafen ist eine Güteverhandlung über eine Schadenersatzforderung in Millionenhöhe gescheitert. Die Versicherung des Kranherstellers Liebherr hat ein Rostocker Umschlagsunternehmen auf Zahlung von 7,5 Millionen Euro verklagt. Eine gütliche Beilegung sei im Moment nicht zu erreichen, werde aber weiter erörtert, sagte der Vorsitzende Richter am Donnerstag nach dem einstündigen Termin vor der Kammer für Handelssachen am Landgericht Rostock.