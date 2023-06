Historisch-technisches Museum Peenemünde Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Künftig Tariflohn Streit um Löhne im Peenemünder Museum beigelegt Von dpa | 19.06.2023, 14:45 Uhr

Die Beschäftigten des Historisch-Technischen Museums (HTM) in Peenemünde auf Usedom bekommen von September an deutlich mehr Geld. Nach monatelangem Ringen um eine tarifgerechte Entlohnung gab die Landesregierung nun Grünes Licht. Die Beschäftigten des HTM würden künftig die Bezahlung erhalten, „die sie auch verdienen“, erklärte Kulturministerin Bettina Martin (SPD) am Montag am Rande einer auswärtigen Sitzung des Landtags-Finanzausschusses.