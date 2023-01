Kita Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Kindergärten Streit um Erzieher-Azubis: „Besserung in kleinen Schritten“ Von dpa | 12.01.2023, 15:12 Uhr

Können Erzieher-Azubis in der Kita schon ein bisschen als Fachkraft gelten und in die Personalberechnung einbezogen werden? Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sagt nein. In einer Anhörung des Landtags-Bildungsausschusses stellte die Gewerkschaft am Donnerstag klar, dass aus ihrer Sicht Auszubildende zum staatlich anerkannten Erzieher selbst im dritten und letzten Lehrjahr nicht zu 50 Prozent einer Erzieher-Stelle in die Fachkräftezahl der Kita eingerechnet werden dürften. Dies aber sieht ein Gesetzentwurf von Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) vor.