Energiekrise

Hilfspaket Streit um Entlastung: MV will sich an Kosten beteiligen Von dpa | 19.09.2022, 17:08 Uhr

In der Debatte über die Umsetzung der neuen Entlastungen zur Abfederung hoher Preise hat sich der Nordosten bereit erklärt, einen Teil der Kosten zu tragen. „Mecklenburg-Vorpommern hat sich in den letzten Wochen dafür eingesetzt, dass es weitere Entlastungen gibt, zum Beispiel ein Energiegeld für Rentnerinnen und Rentner. Und wir haben damals auch erklärt, dass wir bereit sind, einen Beitrag zur Mitfinanzierung zu leisten“, sagte Regierungssprecher Andreas Timm am Montag der Deutschen Presse-Agentur.