Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Lüchow Streit endet mit Stichverletzung: 23-Jähriger verdächtig Von dpa | 10.10.2022, 11:40 Uhr

Nach einem Streit am frühen Sonntagmorgen vor einem Club in Lüchow soll ein 23-Jähriger auf einen 24-Jährigen eingestochen haben. Der Ältere wurde schwer am Oberkörper verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der mutmaßliche Täter flüchtete zu Fuß, stellte sich aber später, nachdem die Polizei dessen Wohnung in Wustrow (Mecklenburg-Vorpommern) durchsucht hatte. Er war betrunken und wurde vorläufig festgenommen, wie es hieß.