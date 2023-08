Unternehmen Streikaufruf bei Mecklenburger Backstuben Von dpa | 11.08.2023, 05:15 Uhr Bäckerei Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat Beschäftigte der Mecklenburger Backstuben in Waren für Freitag zum Streik aufgerufen. Der Arbeitgeber habe in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen keine tabellenwirksame Entgelterhöhung angeboten, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Von der NGG gefordert wird eine Erhöhung der Löhne um 2,59 Euro pro Stunde. Zu einer Streikversammlung am Morgen wurden die Früh- und Tagschicht aufgerufen, also rund 80 Beschäftigte, wie die Gewerkschaft mitteilte.