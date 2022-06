FOTO: Margitta True Problematische Straßennamen in MV In Güstrow lebt die Deutsch-Sowjetische Freundschaft weiter Von Thomas Volgmann | 03.06.2022, 14:22 Uhr

Während der russische Präsident Wladimir Putin in der Ukraine Städte in Schutt und Asche bombt und von einer Großmacht nach sowjetischem Vorbild träumt, gibt es in Güstrow eine Straße, die den Namen „Straße der DSF“ trägt. Dagegen wurde Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt 2021 von der Liste der Ehrenbürger der Stadt gestrichen.