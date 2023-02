Baustellenschild Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Straßenbau in Ahlbeck: Behinderungen im Grenzverkehr Von dpa | 17.02.2023, 08:58 Uhr

Ausflügler müssen im Süden der Insel Usedom (Vorpommern-Greifswald) ab dem kommenden Montag mit Behinderungen im grenzübergreifenden Autoverkehr rechnen. Wie ein Sprecher des Landesamtes für Straßenbau am Freitag sagte, wird die Ortsdurchfahrt im Ostseebad Ahlbeck über mehrere Monate auf einem weiteren Teilstück erneuert. Dadurch können Autofahrer nicht so schnell nach Süden ins polnische Swinemünde (Swinoujscie) sowie nach Westen in Richtung Festland gelangen. Die Grenzregion um das Kaiserbad Ahlbeck bis nach Polen gilt als besonders beliebt für Ausflügler an Feiertagen und in den touristischen Hauptzeiten.