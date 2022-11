Wahlurne Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Wahlen Strasburger entscheiden über Zukunft von Bürgermeisterin Von dpa | 20.11.2022, 01:33 Uhr

In der Kleinstadt Strasburg (Vorpommern-Greifswald) entscheiden die Bürger am heutigen Sonntag (08.00 Uhr) über die Zukunft von Bürgermeisterin Heike Hammermeister-Friese (CDU). Den Zeitpunkt für den Bürgerentscheid hatten die Stadtvertreter im September festgelegt. Nach Auffassung einer Mehrheit ist „das Vertrauen in das Handeln und die Sacharbeit der Bürgermeisterin nachhaltig gestört.“ Einen Rücktritt lehnte die Bürgermeisterin, die seit 2018 im Amt ist, bisher ab.