Wahlen Foto: Bernd Weißbrod/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Vorpommern-Greifswald Eine Frau und drei Männer bei Strasburger Bürgermeisterwahl Von dpa | 03.03.2023, 09:00 Uhr

Eine Frau und drei Männer treten zur Bürgermeisterwahl in Strasburg im Landkreis Vorpommern-Greifswald an. Wie eine Sprecherin der Wahlleitung in Strasburg am Freitag sagte, wurden alle vier Bewerber zur Wahl am 23. April zugelassen.