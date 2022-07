ARCHIV - Blick auf das Gelände der insolventen MV Werften am Standort Stralsund. Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Windkraftanlagenbauer Stralsund: Weiterer Pächter für frühere MV-Werften-Flächen Von dpa | 06.07.2022, 20:34 Uhr

Die Stadt Stralsund meldet einen weiteren Erfolg bei der Verpachtung von Flächen der pleitegegangenen MV Werften in der Hansestadt. Der Windkraftanlagenbauer German Sustainables GmbH gehe am 15. Juli auf fast 6000 Quadratmetern Produktions- und Logistikflächen an den Start, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Das Unternehmen plane, in Stralsund eine neue Generation von Windkraftanlagen zu bauen. Unterzeichnet worden sei der Vertrag von Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) und dem Geschäftsführer von German Sustainables, Hans-Jürgen Brandt.