Überfall in Stralsund Nach Missbrauch von 87-Jähriger: Suche nach Täter geht weiter Von Winfried Wagner/dpa | 04.10.2022, 08:13 Uhr

Die Polizei in Vorpommern fahndet weiter nach einem Mann, der am Sonntag eine Seniorin in ihrer Wohnung in Stralsund überfallen, beraubt und sexuell missbraucht haben soll.