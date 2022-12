Fahrkartenautomat Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Stralsund beschließt Einführung von 9-Euro-Ticket Von dpa | 15.12.2022, 20:10 Uhr

Die Hansestadt Stralsund will mit einem 9-Euro-Ticket noch mehr Einwohner zum Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr bewegen. Die Bürgerschaft fasste auf ihrer Sitzung am Donnerstagabend einen Grundsatzbeschluss zur Einführung des preiswerten Monats-Tickets. „Damit ist der Weg zu einer echten Mobilitätswende in Stralsund geebnet“, sagte Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) in einer ersten Reaktion.