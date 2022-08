Kultcoverband Strafsache Dr. Schlüter Foto: Ulrich Grunert up-down up-down Kultcoverband beim 31. Filmkunstfest MV Strafsache Dr. Schlüter – Comeback des Jahres? Von Holger Kankel | 27.08.2022, 12:35 Uhr

Nach 28 Jahren kehrt die Kultcoverband Strafsache Dr. Schlüter am 3. September 2022 auf die Bühne des 31. Filmkunstfestes in den Schweriner Schlossinnenhof zurück. Wer will sich von der kriminellen Energie dieses Rocküberfalls gefangen nehmen lassen?