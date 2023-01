Schulklasse Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Reaktionszeit Straffere Einstellungsverfahren gegen Lehrermangel in MV Von dpa | 19.01.2023, 16:19 Uhr

Mit deutlich kürzeren Bewerbungs- und Einstellungsverfahren will Mecklenburg-Vorpommern dem Lehrermangel an den Schulen des Landes entgegenwirken. Zwischen Bewerbung und Arbeitsvertrag sollen künftig maximal sechs Wochen liege, kündigte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Donnerstag in Schwerin an. Bislang dauerten die Verfahren mitunter bis zu sechs Monate.