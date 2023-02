Logo NEO Die Rostockerin Charline Wohlan (l.) und ihre Freundin verkaufen aussortierte Lieblingsstücke beim „Stoffwechsel @ Night“. Foto: Katharina Golze up-down up-down Nachtflohmarkt in MV Vintage, Secondhand und Glitzer-Kleider bis in die Nacht shoppen Von Katharina Golze | 26.02.2023, 12:56 Uhr

Bis 22 Uhr konnten Modebegeisterte in Warnemünde nach ausgefallenen Fundstücken stöbern. Der Nachtflohmarkt in Warnemünde ist nicht der Einzige in MV. Wer shoppt und wer verkauft da?